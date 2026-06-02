С холодных кошельков Мт. Гокс переведено 739 миллионов долларов в Bitcoin

Японская криптовалютная биржа Мт. Гокс, прекратившая свою деятельность, во вторник утром перевела активы в Bitcoin на сумму около 739 миллионов долларов со своих холодных кошельков. По данным Архам Intelligence, это первое крупное ончейн-движение за последние два месяца. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

Данные блокчейна показывают, что в 04:47 по всемирному координированному времени (УТК) биржа перевела 10 306 Bitcoin (БТК) на неизвестный адрес. В настоящее время эти средства помечены Архам как «неиспользованные», что означает, что они хранятся на новом адресе. В то же время биржа совершила отдельный перевод на свой горячий кошелек в размере 116,3 БТК (около 8,25 миллиона долларов).

Эта крупная транзакция вызвала предположения о том, что процесс выплат кредиторам может ускориться. Кредиторы, ожидающие свои средства более десяти лет, могут начать продажу полученных активов, что, вероятно, окажет дополнительное давление на рынок.

Согласно данным Архам, на кошельках Мт. Гокс по-прежнему находится 34 504 БТК (около 2,41 миллиарда долларов). Биржа начала выплаты кредиторам через партнерские площадки, такие как Kraken и Битстамп, в июле 2024 года, однако процесс идет медленно, а крайний срок неоднократно переносился.

Мт. Гокс когда-то была крупнейшей в мире Биткоин-биржей, контролировавшей 70% мировых торгов БТК. Базирующаяся в Токио платформа обанкротилась в 2014 году после объявления об утрате 850 000 БТК. В настоящее время крайний срок завершения выплат кредиторам установлен на 31 октября 2026 года.