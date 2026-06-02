Снижение цены Bitcoin может быть связано не со стратегией, а с ИИ

Недавняя тенденция к снижению цены Bitcoin может быть связана не с финансовыми стратегиями, как многие ожидали, а с изменениями в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Согласно информационному бюллетеню «Дайбук» издания КоинДеск, внимание инвесторов сейчас сосредоточено больше на разработках ИИ технологических гигантов, чем на крипторынке. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

Рыночные аналитики отмечают, что успехи таких компаний, как NVIDIA и Microsoft в области ИИ, изменили потоки капитала. Инвестиции, которые ранее направлялись в Bitcoin и другие криптоактивы в погоне за высокой доходностью, теперь переходят в акции, развивающие инфраструктуру искусственного интеллекта. Это привело к временному снижению ликвидности на криптовалютных биржах.

Кроме того, макроэкономические факторы и денежно-кредитная политика, проводимая ФРС, продолжают оказывать давление на цену Bitcoin. Однако ажиотаж вокруг ИИ в технологическом секторе создал неожиданную конкурентную среду для Bitcoin, считающегося «цифровым золотом». Инвесторы предпочитают инновационные технологии традиционным криптостратегиям при диверсификации рисков.

По мнению экспертов, для стабилизации цены Bitcoin на рынок должны прийти новые институциональные потоки. Пока же рост технологических компаний в индексе Насдак остается основным фактором, определяющим динамику крипторынка. Если темпы роста в сфере ИИ замедлятся, вполне вероятно, что инвесторы снова переключат свое внимание на такие активы, как Bitcoin и Ethereum.