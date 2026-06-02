Приток средств в криптоказначейства упал до минимума с 2024 года

·35·Экономика
Приток средств в криптоказначейства упал до минимума с 2024 года
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Согласно данным DefiLlama, в мае ежемесячный приток инвестиций в компании цифровых активов (DAT) сократился до 180 млн USD. Этот показатель стал самым низким с октября 2024 года, снизившись на 95% по сравнению с 4,4 млрд USD в апреле. Кроме того, майский приток оказался на 93% ниже среднего ежемесячного показателя за период с января по май. Об этом сообщает портал Cointelegraph.com.

Около 98% общего притока в мае, или 177 млн USD, пришлось на компании, хранящие Bitcoin. Несмотря на это, приток в Bitcoin также резко сократился по сравнению с 3,8 млрд USD в апреле. Среди других активов небольшие объемы средств поступили в проекты ZCash, Story и Sui, в то время как из сети Litecoin было выведено 1,89 млн USD.

По мнению аналитиков, такое падение свидетельствует об изменении отношения инвесторов к пассивным моделям криптоказначейств. Появление спотовых ETF и давление в сторону повышения доходности снижают привлекательность компаний, которые просто аккумулируют токены. Эксперты Galaxy Digital отмечают, что эра стратегии «купи и держи» для DAT подошла к концу.

Теперь казначейские фирмы вынуждены активно использовать свои активы через стейкинг, инфраструктуру валидаторов или стратегии децентрализованных финансов (DeFi). Например, согласно отчету Everstake, в среднем 60% дохода шести крупных казначейских фирм сформировано именно за счет стейкинга. По словам представителя Mercuryo Артура Фирстова, связывать эти изменения на рынке исключительно с ETF было бы чрезмерным упрощением рыночной динамики.

BitcoinКриптовалютаИнвестицииБлокчейнDefiLlama
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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