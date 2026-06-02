Платформа едгеКс обвинила внешние силы в обвале токена ЭДГЭ

Децентрализованная биржа едгеКс объяснила падение цены своего токена ЭДГЭ более чем на 40% «преднамеренными» манипуляциями со стороны неизвестных лиц. Однако известный ончейн-исследователь ЗачКсБТ опроверг эти заявления, дав иную оценку ситуации. Согласно данным КоинМаркетКап, во вторник цена ЭДГЭ рухнула с 1,20 УСД до 0,3663 УСД, то есть почти на 70%. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

Команда едгеКс сообщила в социальной сети Кс, что наблюдает резкие и нерегулярные движения цены токена и проводит активное расследование. В ответ ЗачКсБТ подчеркнул, что общее предложение проекта контролируется группой инсайдеров, а из-за низкого объема активов в обращении (лов флоат) токен крайне уязвим к таким колебаниям. Он потребовал от проекта раскрыть соглашения с маркет-мейкерами.

В настоящее время в обращении находится лишь 350 миллионов из 1 миллиарда токенов ЭДГЭ, что означает, что две трети общего предложения еще не вышли на рынок. В условиях такой низкой ликвидности продажи со стороны крупных держателей могут привести к резкому обвалу цены. Платформа едгеКс настаивает на том, что безопасность системы не была нарушена, а проблема является внешней атакой на целостность рынка.

ЗачКсБТ иронично отреагировал на заявление проекта, написав, что вполне естественно, когда сторона, контролирующая почти всё предложение, не признает себя виновной. По данным ДефиЛлама, едгеКс занимает 16-е место по объему торгов, а общая стоимость заблокированных средств (ТВЛ) составляет 137 миллионов УСД. Снижение активности на общем рынке ДЭКс также создает дополнительные риски для таких низколиквидных токенов.