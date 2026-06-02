Компания Капитал Б привлекает 122 миллиарда долларов для покупки Bitcoin

·44·Экономика
Компания Капитал Б привлекает 122 миллиарда долларов для покупки Bitcoin
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Зарегистрированная на французской бирже компания Капитал Б запрашивает одобрение акционеров на привлечение нового капитала с целью значительного расширения своих резервов Bitcoin. Компания планирует ускорить покупку криптовалюты за счет выпуска новых акций и кредитных инструментов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно сообщению члена совета директоров Капитал Б Александра Лизе в социальной сети Кс, компания внесла предложение об увеличении капитала на 5 миллиардов евро (около 5,8 миллиарда долларов) и внедрении кредитных инструментов на сумму 116 миллиардов долларов. Акционеры могут проголосовать по этому вопросу онлайн до 17 июня.

Эта инициатива реализуется в то время, когда другие небольшие компании продают свои активы или переходят к стратегиям хеджирования из-за рыночного давления. Недавно Капитал Б приобрела 192 БТК за 15,2 миллиона долларов, а после дополнительной покупки в понедельник общий баланс компании достиг 3 139 БТК.

В настоящее время Капитал Б занимает 25-е место в мире по объему резервов Bitcoin и второе место в Европе после немецкой компании Bitcoin Груп SE. После данного объявления цена акций компании упала на 7%, составив 0,56 доллара.

BitcoinCapital BКриптовалютаИнвестицииБиржа
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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