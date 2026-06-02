МонейГрам запустила стейблкоин МГУСД в сети Stellar

Компания МонейГрам, один из мировых лидеров в сфере денежных переводов, представила свой стейблкоин, привязанный к доллару США, под названием МГУСД в сети Stellar. Этот шаг направлен на дальнейшее расширение деятельности компании в области трансграничных платежей на основе блокчейн-технологий. МГУСД интегрирован в приложение МонейГрам, позволяя пользователям хранить долларовый баланс, переводить средства по всему миру и конвертировать их в местные валюты. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Новый стейблкоин был первоначально запущен на рынке США, и в будущем планируется его расширение по всему миру. Токены МГУСД выпускаются платформой Бридге, принадлежащей компании Stripe. В технической инфраструктуре проекта использованы смарт-контракты М0 и технология кошельков Фиреблокс. Это является новым этапом долгосрочного сотрудничества между МонейГрам и Stellar Девелопмент Фундатион.

В настоящее время трансграничные платежи остаются более дорогими и медленными, чем внутренние. По данным Всемирного банка, в третьем квартале 2025 года средняя стоимость отправки 200 УСД за рубеж составила 6,36%. Это в два раза превышает целевой показатель в 3%, установленный Организацией Объединенных Наций. Транзакции с использованием стейблкоинов могут снизить расходы в блокчейн-сети до доли цента.

С помощью этой инновации МонейГрам стремится не только улучшить систему расчетов, но и предоставить потребителям возможность владеть цифровым долларовым балансом. Минимальная комиссия в сети Stellar, составляющая всего 0,00001 КсЛМ, дает значительное преимущество перед традиционными банковскими системами. Подобные инновации способствуют повышению прозрачности и скорости денежных переводов в мировой экономике.