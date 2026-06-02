Грузия начала борьбу с незаконным криптомайнингом в Местии

Правительство Грузии планирует установить электросчетчики в селах и населенных пунктах региона Местия. Эта мера направлена на пресечение незаконной деятельности по криптомайнингу, которая перегружает энергетическую систему региона. Об этом сообщает Cointelegraph.com сообщает .

Вице-премьер Мамука Мдинарадзе в своем заявлении в понедельник сообщил, что из-за незаконного майнинга потребление электроэнергии в Местии в 2025 году достигло 133 миллионов киловатт-часов. Этот показатель в 13 раз выше, чем в аналогичных муниципалитетах. Масштабные незаконные операции привели к ухудшению энергоснабжения и перегрузке сети, вызывая частые отключения для жителей и туристов.

По словам Мдинарадзе, незаконный майнинг биткоинов в муниципалитете Местия наносит финансовый ущерб в размере около 20–25 миллионов лари (9,4 миллиона USD) в год. Правоохранительным органам поручено выявлять незаконные майнинговые фермы. Счетчики будут установлены в каждом селе и населенном пункте, что позволит точно определить источники незаконного потребления.

Следует отметить, что в регионе Сванетия электроэнергия для населения останется бесплатной в пределах установленных лимитов. Новые правила направлены исключительно на пресечение незаконной коммерческой майнинговой деятельности. Благодаря гидроэнергетическим ресурсам Кавказских гор Грузия предлагает дешевую электроэнергию, что сделало ее привлекательным местом для биткоин-майнеров.

В стране действовали низкие тарифы на электроэнергию и благоприятный налоговый режим для криптомайнинга, включая свободные индустриальные зоны и освобождение от НДС. Однако неконтролируемое потребление теперь представляет серьезную угрозу для экономики и энергетической безопасности государства.