Компания Каико приобрела активы Амбердата

Базирующаяся в Париже платформа криптоданных Каико объявила о приобретении провайдера Амбердата, специализирующегося на рынке США. Сделка состоялась на фоне растущего спроса со стороны институциональных инвесторов на аналитику рынка цифровых активов, деривативов и ончейн-данных. По словам представителей Каико, это соглашение позволит предоставлять более качественные данные банкам, управляющим активами и хедж-фондам. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

В результате этого приобретения в экосистему Каико вошли инструменты Амбердата для анализа деривативов и исследований на базе искусственного интеллекта, включая платформу анализа опционов ГВОЛ. Генеральный директор Каико Амбр Субиран подтвердила, что сделка была закрыта в понедельник, однако стоимость и условия транзакции не разглашаются. Это пятое крупное приобретение для Каико, которое еще больше укрепляет позиции компании на рынке.

Объединенная компания теперь обслуживает более 250 институциональных клиентов по всему миру. Ранее, в мае, Каико включила в свой состав провайдера Комет, лицензированного в соответствии с регламентом ЕС МиКА. Также в феврале в партнерстве с Bloomberg был запущен проект по интеграции традиционных финансовых данных в блокчейн-среду.

Амбр Субиран отметила, что компании, работающие с данными о криптовалютах, теперь обязаны соответствовать стандартам традиционных финансов (ТрадФи). Приобретение Амбердата делает Каико единственной независимой и глобально регулируемой компанией, способной удовлетворить все потребности институциональных клиентов в данных.