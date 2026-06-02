Запасы биткоинов ХИВЭ сократились, но выручка достигла рекордного уровня

Канадская майнинговая компания ХИВЭ Дигитал Течнологиес сообщила, что за последний квартал ее запасы биткоинов сократились на 331 БТК. Несмотря на это, компания зафиксировала резкий рост годовой выручки от майнинга биткоинов и услуг высокопроизводительных вычислений (ХПК). Согласно финансовому отчету, опубликованному в понедельник, в распоряжении компании осталось 150 БТК, тогда как в конце предыдущего квартала этот показатель составлял 481 БТК. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Сокращение запасов на 331 БТК эквивалентно примерно 23 миллионам долларов по текущим ценам. Хотя ХИВЭ прямо не подтвердила продажу этих активов, цена биткоина с начала года снизилась почти на 21%. В течение 2026 финансового года компания добыла 2 885 БТК, увеличив общую выручку на 158% по сравнению с прошлым годом до 297,8 миллиона долларов. Этот рост в основном связан с расширением мощностей майнинга и успехами в сегменте ХПК.

Сокращение запасов биткоинов показывает, как публичные майнинговые компании поддерживают баланс между накоплением активов и расходами на расширение. ХИВЭ в настоящее время инвестирует в энергоемкие майнинговые площадки, одновременно диверсифицируя инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Выручка компании от майнинга цифровых валют составила 278,3 миллиона долларов, а от услуг ХПК — 19,5 миллиона долларов.

Несмотря на рост выручки, операционные расходы и затраты на техническое обслуживание также значительно выросли. В результате расширения сети центров обработки данных амортизационные расходы ХИВЭ достигли 170,4 миллиона долларов, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Компания отмечает растущий спрос на ИИ-услуги и планирует довести годовой доход подразделения ХПК до 35 миллионов долларов с помощью кластеров GPU NVIDIA.

В рамках будущих планов ХИВЭ намерена реализовать проект центра обработки данных ИИ мощностью 320 МВт в районе Торонто. Ожидается, что этот центр сможет вместить более 100 000 графических процессоров. Такое расширение отражает общую тенденцию среди биткоин-майнеров: по мере усложнения экономики майнинга компании ищут новые источники дохода, такие как ИИ и облачные вычисления.