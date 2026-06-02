Мовемент расширяет сеть стейблкоин-платежей в США и Европе

·29·Экономика
Мовемент расширяет сеть стейблкоин-платежей в США и Европе
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Блокчейн-сеть Мовемент, основанная на языке программирования Мове, получила доступ к лицензированным платежным системам в США, Канаде и Европейском союзе. Этот стратегический шаг направлен на усиление трансграничных платежных услуг на развивающихся рынках и предполагает интеграцию традиционных банковских систем с сетями расчетов в стейблкоинах. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Представители компании отмечают, что новая инфраструктура упростит движение средств между традиционными финансами и блокчейн-системами. Основное внимание уделяется не просто криптопереводам, а расчетам с использованием стейблкоинов. Это особенно важно для регионов с высокими комиссиями и ограниченным доступом к финансовым услугам.

Также Мовемент Нетворк Фундатион объявила о выкупе около 19% токенов, выделенных инвесторам (4,2% от общего предложения). Эта мера связана с новой стратегией проекта, ориентированной на платежную инфраструктуру. Для справки: рыночная капитализация токена МОВЭ упала с пиковых 2,5 млрд УСД до нынешних 54 млн УСД.

Трансформация сети Мовемент отражает общую тенденцию в блокчейн-индустрии. В настоящее время крупные сети, такие как Solana, Polygon и Aptos, также переключают внимание со смарт-контрактов на стейблкоин-платежи и трансграничные переводы. Этот сектор остается одним из самых быстрорастущих на рынке цифровых активов.

На сегодняшний день общая стоимость всех стейблкоинов на мировом рынке превысила 320 млрд УСД. Принятый в США закон ГЭНИУС Акт создал федеральную правовую базу для этих активов. В то же время, по данным ТРМ Лабс, в первом квартале текущего года объем глобальных криптотранзакций сократился на 11%, что свидетельствует о снижении общей активности на рынке.

MovementСтейблкоинБлокчейнИнвестицииКриптовалюта
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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