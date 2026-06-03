Компания ВТВ вышла на рынок криптострахования, приобретя платформу Редефинд

·23·Экономика
Компания ВТВ вышла на рынок криптострахования, приобретя платформу Редефинд
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Глобальный страховой брокер и консультант по управлению рисками ВТВ объявил о приобретении платформы криптострахования Редефинд. В рамках сделки была запущена новая услуга по защите цифровых активов. Она покрывает расходы на судебно-медицинскую экспертизу, отслеживание активов и юридическое восстановление в случаях кражи или потери криптовалют. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Платформа Редефинд позволяет физическим и юридическим лицам приобретать страховку для цифровых активов, хранящихся различными способами. По данным компании, система использует криптографическое доказательство владения для подтверждения застрахованных активов. Новый продукт будет первоначально представлен на рынке Великобритании с планами расширения на другие регионы.

ВТВ назвала это приобретение частью стратегии по расширению спектра услуг для клиентов, работающих с цифровыми финансами, криптовалютными рынками и токенизированными активами. Финансовые условия сделки не разглашаются. Основатели Редефинд Ричард Доус и Коннор Эдвард теперь продолжат работу в составе брокерского бизнеса Виллис компании ВТВ.

В последнее время глобальные страховые компании проявляют растущий интерес к продуктам, связанным с криптовалютами. Например, компания Делаваре Лифе внедрила биткоин-аннуитеты, привязанные к индексу BlackRock, а Дубаи Инсуранке запустила кошелек, позволяющий клиентам оплачивать страховые взносы в криптовалюте. Также компания Аон успешно завершила испытания платежей с использованием стейблкоинов USDC и ПЮСД.

Кроме того, такие компании, как Меанвхиле и Табит, развивают страховые и сберегательные продукты, храня свои резервы полностью в активах Bitcoin. Подобные тенденции показывают, что традиционный финансовый и страховой сектор все больше интегрируется с технологиями блокчейн и цифровыми активами.

WTWКриптовалютаСтрахованиеBitcoinБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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