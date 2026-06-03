США ввели санкции против крупных криптобирж Ирана

Министерство финансов США в рамках продолжающейся кампании против правительства Ирана внесло в черный ряд крупнейших криптобирж страны, включая Нобитекс — крупнейшую платформу. Управление по контролю за иностранными активами Минфина (ОФАК) объявило о включении платформ Нобитекс, Валлекс, Битпин и Рамзинекс, а также их руководителей в специальный список (СДН). Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

Согласно этому решению, любым организациям США или лицам, использующим финансовую систему УСД, запрещено предоставлять финансовые услуги данным платформам. Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что с начала конфликта с Ираном ведомство конфисковало криптоактивы на сумму около 1 млрд УСД с бирж и кошельков.

Бессент отметил, что в условиях экономического кризиса в Иране режим использует цифровые технологии для обхода санкций и вывода средств из страны в коррупционных целях. По его словам, нынешняя экономическая нестабильность в Иране свидетельствует об успехе кампании «максимального давления», проводимой президентом Трампом.

В официальном заявлении говорится, что биржа Нобитекс участвовала в террористической деятельности, попытках обхода санкций и транзакциях, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Также биржу обвиняют в содействии выводу активов из страны после начала бомбардировок США в начале этого года.

Кроме того, Минфин предупредил о санкционных рисках, связанных с «пошлинами», взимаемыми Ираном за проход через Ормузский пролив, включая платежи в фиатной валюте, цифровых активах или в виде благотворительных взносов. Эти меры являются частью политики масштабных экономических ограничений США в отношении Ирана.