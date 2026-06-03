СЭК назвала цифровые активы стратегическим приоритетом до 2030 года

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (СЭК) повысила статус цифровых активов до уровня своих стратегических приоритетов. Ведомство ставит целью обеспечить нормативную ясность в сфере блокчейн-технологий, токенизации и инфраструктуры крипторынка в период до 2030 года. Эти изменения отражены в проекте Стратегического плана на 2026–2030 финансовые годы, опубликованном во вторник. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

В документе СЭК выделила отдельный раздел для цифровых активов и технологий распределенного реестра (ДЛТ) наряду с защитой инвесторов и формированием капитала. Агентство под руководством председателя Пола Аткинса планирует создать надежную правовую базу для цифровых активов посредством взвешенного и последовательного подхода. Согласно заявлению СЭК, блокчейн и криптотехнологии обладают потенциалом для коренного преобразования финансовой инфраструктуры Америки.

Стратегический план признает, что рост цифровых активов опередил действующие правила, и призывает к повышению правовой определенности для участников рынка. Кроме того, токенизированные предложения и ончейн-финансовая инфраструктура отмечены как направления, поддерживаемые СЭК. В документе подчеркивается, что услуги кастодиального хранения, торговли и стейкинга должны функционировать под надлежащим надзором без избыточных или противоречивых требований.

Еще одна важная приоритетная задача — уточнение границ ответственности между СЭК и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (КФТК). Этот вопрос долгое время остается одной из ключевых проблем регулирования цифровых активов в США. Оба ведомства уже подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления сотрудничества, что облегчит обмен информацией в условиях развития новых технологий.