Проблемы с топливом в России влияют и на авиацию Центральной Азии

Атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России начали оказывать влияние и на рынок авиатоплива. Эта ситуация усугубляет дефицит авиакеросина в Центральной Азии, что приводит к росту цен и вынуждает некоторые авиакомпании пересматривать количество рейсов, сообщает Uz24.uz.

Согласно аналитическим данным, перебои в производстве и поставках авиакеросина в России нарушили логистические цепочки, формировавшиеся в регионе годами.

Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, в нынешних условиях она вынуждена искать дополнительные источники авиатоплива для собственных нужд. В сообщении отмечается, что Москва рассматривает пути импорта авиакеросина из Азии в обход международных санкций.

Эта ситуация создала новые проблемы и для стран Центральной Азии. Нестабильность поставок топлива в авиационной сфере усиливает давление на расписание рейсов, стоимость билетов и расходы авиакомпаний.

В связи с этим государства и авиакомпании региона начали поиск альтернативных источников авиатоплива. Основная цель — сохранить безопасность и стабильность полетов, а также предотвратить возможные негативные сценарии, вызванные дефицитом горючего.