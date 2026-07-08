Проблемы с топливом в России влияют и на авиацию Центральной Азии

·40·Экономика
Проблемы с топливом в России влияют и на авиацию Центральной Азии

Атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России начали оказывать влияние и на рынок авиатоплива. Эта ситуация усугубляет дефицит авиакеросина в Центральной Азии, что приводит к росту цен и вынуждает некоторые авиакомпании пересматривать количество рейсов, сообщает Uz24.uz.

Согласно аналитическим данным, перебои в производстве и поставках авиакеросина в России нарушили логистические цепочки, формировавшиеся в регионе годами.

Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, в нынешних условиях она вынуждена искать дополнительные источники авиатоплива для собственных нужд. В сообщении отмечается, что Москва рассматривает пути импорта авиакеросина из Азии в обход международных санкций.

Эта ситуация создала новые проблемы и для стран Центральной Азии. Нестабильность поставок топлива в авиационной сфере усиливает давление на расписание рейсов, стоимость билетов и расходы авиакомпаний.

В связи с этим государства и авиакомпании региона начали поиск альтернативных источников авиатоплива. Основная цель — сохранить безопасность и стабильность полетов, а также предотвратить возможные негативные сценарии, вызванные дефицитом горючего.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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