10 июля ожидается рост курса доллара

·0·Экономика
10 июля ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 10 июля, вырастет примерно на 5–6 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Asia Alliance Bank — 12 000 сумов.
• MKBank — 12 000 сумов.
• NBU — 11 990 сумов.
• Asakabank — 11 990 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Asakabank — 12 040 сумов.
• Octobank — 12 040 сумов.
• Hayotbank — 12 050 сумов.
• Davr bank — 12 050 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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