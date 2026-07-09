10 июля ожидается рост курса доллара
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• Asia Alliance Bank — 12 000 сумов.
• Asakabank — 12 040 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 10 июля, вырастет примерно на 5–6 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Asia Alliance Bank — 12 000 сумов.
• MKBank — 12 000 сумов.
• NBU — 11 990 сумов.
• Asakabank — 11 990 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Asakabank — 12 040 сумов.
• Octobank — 12 040 сумов.
• Hayotbank — 12 050 сумов.
• Davr bank — 12 050 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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