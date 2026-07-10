Компании, отправляющие граждан на работу за рубеж, теперь будут контролироваться по-новому

Деятельность субъектов предпринимательства, занимающихся трудоустройством граждан, ищущих работу за пределами Узбекистана, теперь будет оцениваться посредством электронного анализа рисков.

Новый порядок предусматривает автоматизированное выявление вероятности правонарушений и организацию контрольных мер в зависимости от уровня риска.

Документ прошел государственную регистрацию

Министерством юстиции прошел государственную регистрацию Положение «О порядке внедрения электронной системы «Анализ рисков» при осуществлении контроля за деятельностью по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Узбекистана».

Документ зарегистрирован 9 июля 2026 года под номером 3895.

Риск правонарушений оценивается автоматически

Согласно Положению, вероятность нарушения законодательства в деятельности субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по трудоустройству за рубежом, оценивается в автоматизированном режиме.

Эта система направлена на организацию контроля не на основе общих проверок, а на основе конкретного уровня риска.

Данные поступают из различных источников

При определении уровня риска анализируются данные из нескольких источников.

В частности:

информационные системы государственных органов;

статистические данные;

обращения физических и юридических лиц;

информация в средствах массовой информации;

другие источники, предусмотренные законодательством.

При этом в процессе проведения анализа рисков не допускается требование от субъектов предпринимательства дополнительных документов или сведений.

Компании делятся на три категории

В соответствии с новым порядком, субъекты, занимающиеся деятельностью по трудоустройству за рубежом, делятся на три категории в зависимости от риска правонарушений:

высокий риск;

средний риск;

низкий риск.

В отношении субъектов, входящих в категории высокого и среднего риска, могут проводиться профилактические мероприятия и проверки на основании законодательства.

В категории низкого риска проверки проводиться не будут

В отношении субъектов предпринимательства, отнесенных к категории низкого риска, проверки не осуществляются.

Это правило может послужить снижению излишнего административного давления на компании, соблюдающие закон и оцененные как имеющие низкий уровень риска.

Электронная оценка не является самостоятельным основанием для наказания

В Положении особо отмечен важный аспект: уровень риска, выявленный электронной системой, не является самостоятельным основанием для применения мер прямого воздействия в отношении субъекта предпринимательства.

То есть анализ рисков будет служить направляющим механизмом при планировании контроля и определении профилактических мер.

Новый этап на рынке миграционных услуг

Данный порядок направлен на защиту интересов граждан, ищущих работу за рубежом, повышение прозрачности рынка услуг по трудоустройству и заблаговременное выявление субъектов с высоким риском правонарушений.

Теперь основное внимание будет уделяться не проведению одинаковых для всех проверок, а выявлению зон риска и усилению контроля именно на этой основе.