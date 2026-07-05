O‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarga yetdi

·18·Iqtisodiyot
O‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarga yetdi

2026 yilning birinchi choragi yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning yalpi tashqi qarzi 82,2 mlrd dollarni tashkil qildi. Bu haqda Markaziy bank ma’lumotlarida qayd etilgan.

Ko‘rsatkich 2025 yilning shu davriga nisbatan 13,8 mlrd dollarga, ya’ni qariyb 20 foizga oshgan.

Umumiy tashqi qarzning 40,5 mlrd dollari davlat tashqi qarzi hissasiga to‘g‘ri keladi. Korporativ tashqi qarz esa 41,7 mlrd dollarni tashkil etgan.

Shu tariqa, korporativ sektor tashqi qarzi davlat tashqi qarzidan 1,2 mlrd dollarga ko‘p bo‘lgan.

O'zbekistonMarkaziy bank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi besh oyda 32,8 mlrd dollarga yetdiBugun, 19:18O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?Bugun, 19:05O‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiO‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiBugun, 17:10Qarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiQarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiKecha, 20:33O‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindiO‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindiKecha, 20:33O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)Kecha, 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi