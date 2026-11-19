Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Шэньчжэнь (Китай). 19 ноября 2026 года.

В китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые в истории прошли трехсторонние переговоры с участием лидеров Китая, России и США — Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», в ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпин призвал к полному запрету и ликвидации ядерного оружия.

В своем выступлении Си Цзиньпин особо подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей и что такая война ни в коем случае не должна быть допущена, заявив о необходимости полной ликвидации ядерных арсеналов.

Предложение США и ситуация после договора СНВ-ИИИ

Президент США Дональд Трамп в ходе этой беседы также призвал Москву и Пекин объединить усилия по нераспространению ядерного оружия и обсудить вопрос трехстороннего сокращения ядерных вооружений.

Для Вашингтона этот вопрос приобретает еще более принципиальное значение после того, как в феврале 2026 года истек срок действия последнего соглашения, ограничивающего стратегические арсеналы России и США — договора СНВ-ИИИ.

Этап переговоров Участники и детали Трехсторонний саммит Под председательством Си Цзиньпина в закрытом формате, рассчитан примерно на 1 час Встреча Трампа и Путина 19 ноября утром, длилась ~40 минут (основная тема — конфликт на Украине) Встреча Трампа и Си Цзиньпина Двусторонние переговоры, длившиеся более 1 часа Встреча Путина и Си Цзиньпина Отдельные переговоры, проведенные за день до саммита

Закрытый формат и основная повестка дня саммита

Переговоры прошли под председательством Си Цзиньпина в строго закрытом формате — лидеры трех держав сидели за столом переговоров в одиночку. По данным Кремля, на эту беседу было отведено около часа. Как сообщают СМИ, накануне саммита между Вашингтоном и Пекином возникли определенные разногласия по формату встречи: Китай выступал за выступления по заранее подготовленному сценарию, тогда как США настаивали на свободной дискуссии.

Перед общим саммитом лидеры также провели отдельные двусторонние встречи. В частности, утром 19 ноября Трамп и Путин беседовали около 40 минут — это была их первая полноценная личная встреча после саммита на Аляске в августе 2025 года. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главной темой этой беседы была война в Украине.

В Шэньчжэне в ходе трехстороннего диалога, наряду со стратегической стабильностью и контролем над вооружениями (включая ограничение роли искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием), ожидалось обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана.

Как вы считаете, принесет ли реальные результаты в обеспечении глобальной безопасности призыв Си Цзиньпина о полной ликвидации ядерного оружия и личная встреча лидеров трех великих держав? Оставляйте свое мнение в комментариях!