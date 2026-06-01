Выжил на дне колодца: 8-летний ребенок спасен

В городе Макеевка, входящем в состав Донецкой Народной Республики, 8-летний ребенок упал в колодец глубиной 30 метров. По предварительным данным, инцидент произошел во второй половине дня во дворе многоэтажных домов в центре города.

Очевидцы сообщают, что во время игры ребенок по неосторожности подошел к открытому или недостаточно закрытому колодцу и провалился внутрь. О происшествии было немедленно сообщено в соответствующие службы.

Прибывшие на место спасатели оперативно сработали и смогли поднять ребенка на поверхность с помощью специальной лестницы. В спасательной операции были задействованы 5 специалистов и спецтехника.

Осмотренный врачами ребенок не получил серьезных травм. Его состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

Для предотвращения подобных случаев еще раз напоминается о необходимости надежного закрытия открытых колодцев и недопущении оставления детей без присмотра.