В Нидерландах полиция повалила беременную женщину на землю

Инцидент, произошедший в одном из центров для беженцев в Нидерландах, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. На распространившихся видео запечатлено, как сотрудники полиции применяют силу к беременной женщине и бросают ее на землю.

По имеющимся данным, правоохранительные органы прибыли в центр после сообщений об угрозах и актах вандализма. В момент, когда полиция пыталась задержать подозреваемого в беспорядках, к ним подошла беременная женщина, предположительно его супруга.

В ходе возникшей напряженной ситуации полиция применила силу, и женщина была повалена на землю. Этот момент попал на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях и вызвало резкую критику со стороны общественности.

По некоторым данным, после инцидента у женщины начались преждевременные роды. Сообщается, что состояние новорожденного удовлетворительное.

По данному факту начато служебное расследование действий сотрудников полиции. Власти заявили, что изучат детали происшествия и дадут им правовую оценку.