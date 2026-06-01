Забавный инцидент в Чили: служебная собака «проверила» вице-адмирала

·772·Мир
Забавный инцидент в Чили: служебная собака «проверила» вице-адмирала
Аудиоверсия

На церемонии выпуска кинологов ВМС Чили произошел неожиданный и забавный инцидент. Служебная собака, обученная поиску наркотиков, во время мероприятия внезапно ухватилась зубами за карман брюк вице-адмирала.

Инцидент произошел во время официальной церемонии и удивил окружающих. Видеозапись случившегося быстро распространилась в социальных сетях и вызвала бурные обсуждения среди пользователей.

Некоторые пользователи восприняли это как шутку, в то время как другие выдвигали различные предположения о том, что могло означать такое поведение собаки.

Вскоре ВМС Чили выступили с официальным заявлением. В нем говорится, что инцидент связан с молодым возрастом собаки, ее темпераментом и сильным возбуждением во время церемонии, и не несет никакого скрытого смысла.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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