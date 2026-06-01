Тайные переговоры между Ираном и США полностью прекращены

·433·Мир
Тайные переговоры между Ираном и США полностью прекращены
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Политическая напряженность на Ближнем Востоке достигла своего пика, дорогие читатели. Хрупкие дипломатические связи между Тегераном и Вашингтоном, за которыми следил весь мир, внезапно прервались. Согласно последним данным влиятельного информационного агентства «Тасним», иранская сторона официально решила прекратить все контакты с Соединенными Штатами, осуществлявшиеся через страны-посредники. Ожидается, что этот резкий поворот на международной политической арене еще больше осложнит отношения между Вашингтоном и Ближним Востоком.

Насколько серьезной становится ситуация в регионе? Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем о факторах, приведших к этому резкому решению Тегерана, специальном плане по перекрытию Ормузского пролива и деталях серьезного заявления министра иностранных дел Ирана мировому сообществу!

Что стало причиной прекращения переговоров?

По сообщению официальных кругов Ирана, прямой причиной разрыва связей переговорной группы Тегерана с Вашингтоном стали интенсивные военные удары по территории Ливана. Иранская сторона считает недопустимым продолжение таких военных действий в то время, когда ведутся мирные переговоры.

В то же время появилась еще одна тревожная новость, способная коренным образом изменить ситуацию на геополитической арене. Сообщается, что Тегеран в сотрудничестве со своими шиитскими союзниками (прокси-силами) в Йемене, Ливане и Ираке разработал стратегический план по полной блокировке (закрытию) Ормузского пролива, который считается критически важным для мировой торговли. Если проект будет реализован, мировой энергетический рынок может столкнуться с серьезным кризисом.

«Нарушение перемирия на одном фронте — это общее поражение»

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи сделал очень жесткое заявление международному сообществу на своей официальной странице в социальных сетях. Министр четко сформулировал условия Тегерана относительно мира:

Заявление Аббаса Арагчи: «Любое мирное соглашение или перемирие между Ираном и США должно без каких-либо исключений распространяться на все территории, включая земли Ливана. Удар по миру на одном фронте будет воспринят как нарушение перемирия по всем направлениям».

Картина сложной геополитической ситуации

Цепочку событий в регионе и позиции сторон можно рассмотреть в следующей аналитической таблице:

🌐 Политические стороны

📉 Текущая ситуация и действия

⚠️ Ожидаемые риски

Иран и США

Связи через посредников полностью разорваны.

Провал мирной дипломатии.

Иран и союзники

Готовится план по перекрытию Ормузского пролива.

Глобальный экономический и нефтяной кризис.

Израильские военные

Призвали население на юге Бейрута к эвакуации.

Новые крупные удары в ответ на ракеты «Хезболлы».

Ранее Армия обороны Израиля призвала мирных жителей, проживающих в южных пригородах ливанской столицы Бейрута, немедленно покинуть этот район. Израильская сторона предупредила, что если движение «Хезболла» не прекратит ракетные обстрелы городов и мирных деревень страны, по военным целям в этих районах будут нанесены сокрушительные удары.

Политическая температура на Ближнем Востоке растет с каждым часом, и трудно предсказать, в какую сторону будут развиваться события.

Следите за самыми горячими процессами в мировой политике, важными геополитическими изменениями на международной арене и самыми достоверными новостями вместе с нами, дорогие читатели!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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