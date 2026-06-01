События в самых горячих точках мировой политики принимают неожиданный оборот, дорогие читатели. Глава Белого дома Дональд Трамп, привыкший к быстрым военным и дипломатическим победам на международной арене, оказался в тупике перед лицом крупных геополитических кризисов. Влиятельное американское издание «The New York Times» опубликовало аналитическую статью о том, как грандиозные планы и громкие обещания администрации Трампа в области внешней политики разбиваются о «кирпичные стены» глобальной реальности.

Почему планы американского лидера, призванные удивить мир, терпят крах? Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем о проблеме прекращения войны в Украине, ядерных играх Ирана и нынешнем состоянии обещания превратить сектор Газа в курорт!

Украинский кризис: от 24-часового обещания до 16 месяцев молчания

Многие, вероятно, помнят, как президент США перед вступлением на свой второй срок хвастался тем, что полностью прекратит кровопролитную войну в центре Европы всего за 24 часа. Однако, несмотря на то, что с момента его инаугурации прошло 16 месяцев, сегодня Трамп почти не хочет вспоминать об этом обещании.

Сложность ситуации не стал скрывать и госсекретарь США Марко Рубио. В своем недавнем заявлении он признал, что устал тратить время на безрезультатные и бесконечные переговоры, и был бы только рад, если бы нашлось другое государство, готовое взять на себя эту тяжелую задачу. С другой стороны, российское руководство также не скрывает, что у него иссякло терпение из-за череды безрезультатных визитов спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.

«Замороженные» мирные планы по Ирану и Газе

Для администрации Трампа не только Украина, но и ближневосточное направление стало настоящей головной болью:

Сопротивление Ирана: Хотя Вашингтон и Тегеран договорились оставить Ормузский пролив открытым для международных судов, Иран отказывается сокращать свои ядерные и ракетные программы. Понимая, что Исламская Республика не желает новых военных столкновений, Трамп использует тактику затягивания переговоров на годы.

Проект Газа: Президент представил магический план из 20 пунктов по разоружению ХАМАС и превращению сектора Газа в «мир небоскребов и роскошных морских курортов». Прошло восемь месяцев, но в разрушенном войной регионе не наблюдается никаких изменений.

По мнению аналитиков, Трамп, вдохновленный первыми короткими военными успехами в Иране и Венесуэле, решил, что для американской армии нет невыполнимых задач, и переоценил свои силы.

Ошибки в дипломатии и перемены в Кремле

Эксперты отмечают, что самая большая ошибка Белого дома заключается в том, что вместо профессиональной повседневной дипломатии они полагались только на периодические телефонные звонки или разовые визиты представителей. Между тем, ситуация на поле боя изменилась: Украина прочно заморозила линию фронта, а в России усиливаются экономический кризис и политическое недовольство.

🌐 Геополитический фронт 📉 Первоначальный план Трампа ⚠️ Горькая реальность сегодня Украинский фронт Полная остановка войны за 24 часа. 16 месяцев безрезультатных неофициальных визитов. Проблема Ирана Уничтожение ядерных и ракетных программ. Тегеран намеренно затягивает переговоры на годы. Сектор Газа Строительство небоскребов и мирных курортов. За 8 месяцев среди руин нет никаких позитивных сдвигов.

Критика некомпетентной дипломатии: «Этот конфликт достиг стадии окончательного решения. Даже внутри Кремля ищут способы выйти из этой ситуации под видом «победы». Однако дела не решаются простой отправкой одного-двух послов к Путину. Трампу нужны не периодические звонки, а серьезный, системный и институциональный переговорный процесс», — говорит опытный американский дипломат Томас Грэм.

Очевидно, что политические амбиции Трампа бессильны перед лицом запутанных мировых проблем, и теперь Белый дом вынужден пересмотреть серьезные дипломатические стратегии. Мы продолжаем следить за развитием событий.

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