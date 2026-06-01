Опубликован рейтинг лучших университетов мира

Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR) представил список лучших высших учебных заведений мира на 2026 год. В рамках этого авторитетного отчета была детально изучена деятельность более 21 тысячи университетов из почти 100 стран мира, из которых были отобраны 2 тысячи лучших. К сожалению, в этом году ни один вуз Узбекистана не вошел в глобальный список «Топ-2000».

Особенность рейтинга CWUR заключается в том, что он не опирается на субъективные опросы или сомнительные отчеты, предоставляемые самими вузами. Весь процесс основан исключительно на следующих реальных и прозрачных критериях:

Качество образования (25%): Уровень знаний студентов и условия обучения.

Востребованность выпускников (25%): Трудоустройство студентов и их карьерные достижения.

Качество профессорско-преподавательского состава (10%): Международный авторитет научных сотрудников.

Научно-исследовательская деятельность (40%): Объем научных публикаций, статей и количество цитирований.

Согласно анализу рейтинга, США по-прежнему сохраняют абсолютное лидерство в мировом высшем образовании. Однако такие страны, как Великобритания, Япония, Канада, Франция и Китай, также демонстрируют активную конкуренцию. Ознакомьтесь с учебными заведениями, вошедшими в десятку лучших:

Гарвардский университет (США) Массачусетский технологический институт (MIT) (США) Стэнфордский университет (США) Кембриджский университет (Великобритания) Оксфордский университет (Великобритания) Принстонский университет (США) Пенсильванский университет (США) Колумбийский университет (США) Йельский университет (США) Чикагский университет (США)

Почему же вузы нашей страны остались вне этого списка? Согласно анализу, наши местные высшие учебные заведения пока не показывают достаточных результатов по таким ключевым требованиям, как объем международных научных исследований, количество цитирований в авторитетных журналах, качество профессорского состава и карьерные достижения выпускников на мировом рынке.

Этот результат показывает, что перед системой образования нашей страны стоит еще много задач для того, чтобы идти в ногу с мировым рынком труда и научным сообществом.