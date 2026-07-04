В Китае корова с наростом-копытом на голове стала популярной в соцсетях! (видео)

·50·Мир
В Китае корова с наростом-копытом на голове стала популярной в соцсетях! (видео)

В китайской провинции Гирин корова с наростом на голове, напоминающим копыто, широко обсуждается в социальных сетях. После распространения видео с животным оно за короткое время привлекло внимание многих людей.

По словам владельца коровы, после появления видео увеличилось количество желающих купить животное. Ему поступали различные предложения, однако владелец заявил, что не продаст корову.

Специалисты предполагают, что этот случай может быть связан с редким врожденным пороком развития, называемым полимелией. В таком случае у животного могут сформироваться лишние руки или ноги.

Пока не предоставлено дополнительной информации о здоровье коровы и о том, в какой степени нарост влияет на нее.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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