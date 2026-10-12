При ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда пострадали два гражданина Узбекистана

·8·Мир
При ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда пострадали два гражданина Узбекистана

В результате удара баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде телесные повреждения получили два гражданина Узбекистана. Как сообщает издание «Азия-Плюс» со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана, чрезвычайное происшествие произошло 10 октября в районе 3-го терминала аэропорта.

Пресс-секретарь МИД Амонулла Файзиев предоставил официальную информацию по ситуации, раскрыв подробности о состоянии здоровья пострадавших соотечественников и других граждан в аэропорту.

Пострадавшим оказана скорая медицинская помощь

По данным МИД, по пострадавшим в результате удара узбекистанцам были приняты все неотложные меры:

  • Легкие ранения и госпитализация: Во время нападения два гражданина получили легкие телесные повреждения, им сначала оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, после чего доставили в больницу «Дириях Хоспитал»;

  • Выписаны из больницы: После всех необходимых медицинских осмотров и процедур было подтверждено, что здоровье обоих граждан вне опасности, и они были выписаны из больницы;

  • Остальные 20 соотечественников не пострадали: Около 20 других граждан Узбекистана, находившихся в здании аэропорта в момент ракетного удара, не пострадали.

Подробности атак: многочисленные жертвы и разрушения

Согласно полученным данным, в минувшие выходные дни движением «Ансар Аллах» были совершены два воздушных удара по аэропорту столицы Саудовской Аравии:

  • Жертвы первого нападения: Первичный удар привел к трагическим последствиям: погибли 13 человек, 309 человек получили ранения различной степени тяжести;

  • Последствия второго удара: Во время последующего нападения погиб еще 1 человек и 11 граждан получили ранения.

Официальная реакция Министерства иностранных дел Узбекистана

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осудило данные вооруженные удары, направленные против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Официальный Ташкент считает неприемлемыми подобные действия, которые при любых обстоятельствах ставят под угрозу безопасность мирных граждан и противоречат международному законодательству.

Аэропорт короля ХалидаСтолица Саудовской АравииМинистерство иностранных дел УзбекистанаУдар баллистической ракетой
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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