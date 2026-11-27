Эти пять стран с 2022 года остаются в списке наиболее опасных регионов. После прекращения огня в Газе в октябре 2025 года палестинские территории были понижены на одну ступень по уровню риска. Однако 67 процентов населения Газы по-прежнему живут в условиях острого голода. Эксперты отмечают, что позитивные изменения пока очень слабы.

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), в ближайшие шесть месяцев голод может усилиться в 16 странах. В отчете, охватывающем период с декабря 2025 года по май 2026 года, Судан, Йемен, Южный Судан, Сомали и север Нигерии включены в группу наивысшего риска.

Продовольственные агентства ООН предупредили, что мировой продовольственный кризис может еще больше углубиться. Войны, резкий рост цен на топливо и сокращение объемов гуманитарной помощи ставят миллионы людей в тяжелое положение.

В Судане из-за войны и роста цен на топливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке за год сорго и дизельное топливо подорожали более чем в два раза.

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В настоящее время 41 процент населения страны, то есть около 19,5 миллиона человек, страдает от острой нехватки продовольствия. В 13 районах Северного Дарфура и Южного Кордофана сохраняется угроза голода. А в лагерях беженцев уровень недоедания превысил критическую отметку.

Ситуацию также усугубляет засуха, связанная с явлением Эль-Ниньо. Это изменение погоды, вызванное естественным потеплением вод Тихого океана. Засуха нанесла ущерб 55 процентам посевных площадей в Сеннаре и 70 процентам в Эль-Гедарифе.

В Йемене — политические барьеры и риски на морских путях

В Йемене, где война продолжается с 2014 года, после возобновления боев в июле более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На территориях, контролируемых правительством, 1,8 миллиона человек находятся на грани чрезвычайного голода. В целом более половины населения страны — 18,3 миллиона человек — находятся в состоянии тяжелого кризиса.

Заместитель генерального директора ФАО Бет Бекдол подчеркивает, что основной барьер в доставке помощи нуждающимся носит не географический, а политический характер. Хуситы до сих пор удерживают 73 сотрудника ООН.

Кроме того, серьезную угрозу для Йемена, зависящего от импорта продовольствия и топлива, представляет нарушение судоходства в Красном море, Ормузском проливе и Черном море.

Объемы гуманитарной помощи значительно сократились

Из-за того, что основные страны-доноры сократили финансирование, продовольственная помощь пяти наиболее пострадавшим странам в 2022–2025 годах уменьшилась на 62 процента, а помощь Йемену — на 79 процентов.

Эксперты подчеркивают важность своевременной доставки фермерам семян и средств для сохранения скота не после того, как случилась катастрофа, а во время посевного сезона и сбора урожая.

«Если этот момент упущен, его уже не вернуть. В противном случае мы вместо предотвращения будем финансировать только потери и ущерб», — сказала Бет Бекдол.

По мнению экспертов, для предотвращения дальнейшего усиления голода необходимо своевременно доставлять гуманитарную помощь и поддерживать сельское хозяйство.