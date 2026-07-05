Ученые обнаружили опасное вещество в рыбах Сырдарьи

·33·Общество
Ученые обнаружили опасное вещество в рыбах Сырдарьи

В ходе международного исследования, проведенного в Узбекистане, у 60,7 процента рыб из притоков Сырдарьи — Чирчика и Карадарьи — в организме были обнаружены микропластиковые частицы.

Исследование проведено совместно учеными Томского государственного университета, Института зоологии Академии наук Узбекистана и Андижанского государственного университета. Специалисты, проанализировав 61 образец рыбы, отметили, что в каждом из них в среднем содержится 2,61 микропластиковой частицы. Также было установлено, что чем крупнее рыба, тем больше микропластика накапливается в ее организме.

По результатам анализов, основная часть обнаруженных частиц состоит не из упаковочных материалов, а из синтетических микроволокон. Ученые объясняют это развитием текстильной промышленности и неспособностью очистных сооружений полностью улавливать такие волокна.

По мнению специалистов, микропластик может оказывать негативное воздействие на пищеварительную, эндокринную и иммунную системы рыб. Кроме того, высока вероятность попадания пластиковых частиц через пищевую цепь в другие живые организмы.

УзбекистанТомский государственный университетСырдарьяАндижанский государственный университет
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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