Ученые обнаружили опасное вещество в рыбах Сырдарьи

В ходе международного исследования, проведенного в Узбекистане, у 60,7 процента рыб из притоков Сырдарьи — Чирчика и Карадарьи — в организме были обнаружены микропластиковые частицы.

Исследование проведено совместно учеными Томского государственного университета, Института зоологии Академии наук Узбекистана и Андижанского государственного университета. Специалисты, проанализировав 61 образец рыбы, отметили, что в каждом из них в среднем содержится 2,61 микропластиковой частицы. Также было установлено, что чем крупнее рыба, тем больше микропластика накапливается в ее организме.

По результатам анализов, основная часть обнаруженных частиц состоит не из упаковочных материалов, а из синтетических микроволокон. Ученые объясняют это развитием текстильной промышленности и неспособностью очистных сооружений полностью улавливать такие волокна.

По мнению специалистов, микропластик может оказывать негативное воздействие на пищеварительную, эндокринную и иммунную системы рыб. Кроме того, высока вероятность попадания пластиковых частиц через пищевую цепь в другие живые организмы.