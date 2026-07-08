В Зангиате произошел пожар в одном из жилых домов

Сегодня, 8 июля, в 18:52 в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступило сообщение о пожаре в одном из домов, расположенных по улице Наримана Ходжибаева в Зангиатинском районе.

На основании сообщения спасательные подразделения прибыли на место происшествия. В результате предпринятых мер пожар был потушен в 19:32.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причина возгорания и размер нанесенного ущерба.