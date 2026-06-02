Маркиньос объяснил, почему утешал Габриэла

·71·Спорт
Маркиньос объяснил, почему утешал Габриэла
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Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос рассказал, почему он утешал Габриэла Магальяйнса, который не реализовал решающий пенальти в финале Лиги чемпионов. В драматичном матче на «Пушкаш Арене» в Будапеште «ПСЖ» во второй раз подряд взошел на европейский трон, однако капитан команды предпочел подойти к защитнику соперника, прежде чем праздновать победу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Кубок достался парижскому клубу после того, как удар центрального защитника «Арсенала» Габриэла прошел выше перекладины. В то время как игроки «ПСЖ» побежали праздновать успех, Маркиньос долго обнимал своего соотечественника и соперника, поддерживая его. Этот благородный поступок был высоко оценен капитаном «Арсенала» Мартином Эдегором.

«Он настоящий джентльмен. Маркиньос — самый опытный игрок на поле, и он переживал подобные ситуации с обеих сторон. Его поступок и то, какой он человек, заслуживают огромного уважения», — сказал Мартин Эдегор в послематчевом интервью.

Сам Маркиньос объяснил свой поступок личным опытом. 32-летний защитник вспомнил, как не реализовал пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года против Хорватии. «Когда он не забил пенальти, я вспомнил те моменты против Хорватии. Это очень тяжелая ответственность, и нужно быть сильным, чтобы справиться с такой ситуацией», — подчеркнул капитан «ПСЖ».

Также Маркиньос отметил заслуги Габриэла по ходу сезона. В текущем сезоне Габриэл вместе с Вильямом Салиба создал надежную линию обороны, внеся огромный вклад в то, что «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Английской Премьер-лиги.

МаркиньосГабриэл МагальяйнсПСЖАрсеналЛига чемпионов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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