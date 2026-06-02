Сборная Австрии обыграла Тунис в меньшинстве
В преддверии старта ЧМ-2026, к которому приковано внимание всего мира, сборные-участницы продолжают проводить последние подготовительные матчи. В очередном контрольном поединке, вошедшем в серию содержательных игр, сборная Австрии, имеющая прочные позиции в Европе, встретилась с неуступчивым африканским соперником — сборной Туниса.
Напряженная и богатая на борьбу встреча завершилась минимальной, но уверенной победой европейцев со счетом 1:0. Единственный и победный гол в матче на 63-й минуте забил лидер австрийцев Marcel Sabitzer.
Стоит особо отметить, что в этом матче сборная Австрии проявила настоящий характер. Дело в том, что уже на 36-й минуте первого тайма Konrad Laimer был удален с поля за грубое нарушение. Несмотря на это, подопечные Ralf Rangnick, играя в меньшинстве большую часть времени, благодаря организованной обороне и грамотной тактике удержали преимущество и в итоге добились важной победы.
Ниже вы можете ознакомиться с кратким протоколом этого контрольного матча:
Товарищеский матч
Австрия — Тунис 1:0
Гол: Marcel Sabitzer, 63 (1:0).
Удаление: Konrad Laimer, 36 (Австрия).
Анализ игры: Эта победа показала, что атмосфера внутри сборной Австрии и физическая форма команды перед мундиалем находятся на отличном уровне. Феномен победы в меньшинстве — знак того, что команда способна выйти из любой сложной ситуации в будущих официальных матчах. Желаем обеим сборным красивой игры на чемпионате мира!
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