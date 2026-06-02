Состав сборной Мексики на ЧМ-2026: Очоа и новые имена

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре объявил итоговую заявку на предстоящий чемпионат мира. Среди 26 футболистов, вошедших в список, заметно сочетание опыта и молодых талантов. Презентационное видео, озвученное голосом культового персонажа мексиканской культуры Чеспирито, вызвало ностальгию у болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главная новость состава — вратарь Гильермо Очоа отправится на чемпионат мира в шестой раз. Таким образом, он встанет в один ряд с такими легендами, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, установив историческое достижение. Агирре признал, что физическое состояние игроков разное, но подчеркнул, что на данный момент этот состав является лучшим для Мексики.

В команде сохранили свои места 12 футболистов, участвовавших в мундиале 2022 года. В то же время, не забывая о будущем, тренер привлек в состав молодых талантов, таких как Хильберто Мора, Армандо Гонсалес и Обед Варгас. Ожидается, что это решение станет мостом к новой эре мексиканского футбола.

Однако в составе есть и неожиданные потери. В частности, вне списка остался Герман Бертераме, демонстрировавший в последнее время отличную игру. Это решение тренера вызывает жаркие споры среди экспертов и болельщиков. Мексика откроет домашний чемпионат мира 11 июня.