Накануне старта чемпионата мира по футболу, который пройдет на мировых аренах, контрольные матчи между грандами вошли в горячую фазу. Национальная сборная Франции, считающаяся одним из главных фаворитов мундиаля, провела очередной товарищеский матч. Подопечные Дидье Дешама приняли на своем поле одну из самых ярких и опасных команд Африки — сборную Кот-д'Ивуара.

Хотя от «синих» (прозвище сборной Франции), составленных из звезд мирового уровня, ожидалось явное преимущество, африканские футболисты продемонстрировали на поле настоящую волю и энтузиазм. Матч, богатый интересными и неожиданными моментами, завершился неожиданной, но заслуженной победой гостей со счетом 2:1.

Гол Шерки и волевая виктория гостей

Первый тайм прошел под диктовку французов, которые активно атаковали и контролировали мяч. Ивуарийцы действовали, опираясь на организованную оборону и опасные контратаки. Накануне окончания первого тайма хозяева все же достигли своей цели:

45-я минута: Многообещающая молодая звезда сборной Франции Райан Шерки точно поразил ворота соперника и вывел свою команду на перерыв в статусе лидера — 1:0 .

53-я минута: С началом второго тайма гости усилили атакующие действия. В результате Жела Дуэ восстановил равновесие, оставив защиту Франции в замешательстве — 1:1 .

84-я минута: За несколько минут до конца матча вышедший на замену мастеритый вингер Амад Диалло забил победный мяч в ворота французов, повергнув стадион в шок — 1:2.

В ходе матча оба тренера максимально обновили составы, проверив многих футболистов. За Францию выступали такие ключевые игроки, как Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Майк Меньян, в то время как в составе Кот-д'Ивуара опытные исполнители Франк Кессье и Секо Фофана повели партнеров к победе.

Краткая таблица контрольного матча

Сборные Авторы голов Минуты ударов Итоговый результат Франция Райан Шерки 45' 1 Кот-д'Ивуар Жела Дуэ, Амад Диалло 53', 84' 2

Полные составы команд:

Франция: Майк Меньян, Жюль Кунде (Люка Эрнандес, 66), Ибраима Конате (Мало Гюсто, 66), Дайо Упамекано (Люка Динь, 46), Тео Эрнандес (Максанс Лакруа, 46), Орельен Тчуамени (Маня Акльюш, 46), Адриен Рабьо (Коадио Коне, 66), Майкл Олисе (Н'Голо Канте, 46), Райан Шерки (Уоррен Заир-Эмери, 78), Килиан Мбаппе (Жан-Филипп Матета, 46), Маркус Тюрам (Брэдли Баркола, 89).

Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана, Жела Дуэ, Вильфрид Синго (Усман Диоманде, 75), Эммануэль Агбаду, Гислен Конан (Анж-Йоан Бонни, 68), Умар Дьяките (Николя Пепе, 47), Франк Кессье (Кристофер Опери, 68), Секо Фофана (Равинель Инау Крист Улай, 68), Ян Диоманд (Базумана Туре, 67), Эли Ваи (Ибрагим Сангаре, 67), Симон Адингра (Амад Диалло, 47).

Футбольный обзор: Это поражение в контрольном матче станет для Франции своеобразным холодным душем перед чемпионатом мира. У Дидье Дешама еще есть время исправить тактические ошибки и переоценить возможности молодых игроков. Кот-д'Ивуар же подарил своим болельщикам настоящий праздник, одержав победу над сильным грандом.

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