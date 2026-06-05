Гонка за пост президента «Реал Мадрида»: Флорентино Перес и неожиданный соперник

·164·Спорт
Гонка за пост президента «Реал Мадрида»: Флорентино Перес и неожиданный соперник

Борьба за пост президента «Реал Мадрида» становится все более острой. Противостояние между действующим руководителем Флорентино Пересом и его соперником Энрике Рикельме накаляется благодаря обещаниям трансферов и различным закулисным тактикам. Эта ситуация многим напомнила скандальные события 2000 года, связанные с Луишем Фигу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Тогда Флорентино Перес неожиданно пообещал переманить заклятого соперника Луиша Фигу из стана «Барселоны» и одержал победу на президентских выборах. В то время никто не верил в успех Переса, даже сам Фигу, надеясь на победу Лоренсо Санса, опровергал слухи о трансфере. Однако члены «Реал Мадрида» поверили смелым обещаниям Переса и избрали его президентом.

Прошло более 25 лет, но Перес остается самой влиятельной фигурой в клубе. Накануне очередных выборов он выступил с резкими заявлениями в адрес своих критиков, судей и клуба «Барселона». Чтобы укрепить свои позиции и провести ряд рискованных изменений в клубе, Перес решил провести досрочные выборы.

Несмотря на ужесточение требований к кандидатам в президенты (20-летний стаж членства и крупная финансовая гарантия), перед Пересом появился серьезный соперник в лице Энрике Рикельме. Теперь обе стороны ведут борьбу за голоса членов клуба, делая ставки на крупнейшие трансферы и стратегические обещания.

Реал МадридФлорентино ПересЭнрике РикельмеЛа ЛигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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