«Челси» хочет подписать трех крутых нападающих в летнее трансферное окно...

По мере завершения сезона в европейском футболе и приближения летнего трансферного окна вопрос усиления состава становится главной темой среди грандов. В частности, английский клуб «Челси» поставил цель полностью обновить линию атаки и усилить конкуренцию впереди перед будущим сезоном. Из-за растущей вероятности перехода талантливого форварда лондонцев Жоау Педру в испанскую «Барселону» вопрос покупки нового голеадора для «аристократов» стоит сейчас очень остро.

Согласно последним инсайдам британских СМИ, главный тренер «Челси» Хаби Алонсо уже сформировал свой шорт-лист и определил трех звездных кандидатов, которых можно пригласить в команду летом.

Три основных претендента из шорт-листа Хаби Алонсо

Возможности нападающих, находящихся в прицеле лондонского клуба, и особенности потенциальных трансферов имеют свои нюансы:

Виктор Осимхен («Галатасарай»): Нигерийский мастер-форвард выделяется высокой продуктивностью везде, где бы он ни играл. Однако турецкий клуб, как ожидается, потребует за свою звезду как минимум 100 миллионов евро отступных. Кроме того, высокие финансовые требования Осимхена по личной зарплате могут создать для лондонцев определенные трудности.

Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид): Аргентинский чемпион мира рассматривается как самый идеальный и предпочтительный вариант для игровой схемы Хаби Алонсо. Но осуществление этого трансфера довольно сложно. Дело в том, что сам Альварес готов покинуть Мадрид только в случае получения официального предложения от одного клуба — «Барселоны».

Игор Тиаго («Брентфорд»): Бразильский нападающий произвел настоящий фурор в текущем сезоне АПЛ, сумев забить ровно 22 гола в ворота соперников. Благодаря яркой игре в клубе он попал в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. Интересно, что именно из-за него Жоау Педру остался за бортом мундиаля. Хотя Тиаго в феврале 2026 года подписал с «Брентфордом» долгосрочный контракт до 2031 года, говорится, что это не помешает его переходу в гранд летом.

Текущий статус кандидатов и стоимость трансфера

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Трансферный анализ: Руководство «Челси» планирует направить средства от трансфера Жоау Педру именно на покупку нового нападающего. Кто из этой тройки выберет Хаби Алонсо и чем закончатся действия лондонцев на летнем трансферном рынке, станет ясно в ближайшие недели.

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