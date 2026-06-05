Йошко Гвардиол хочет перейти в Реал Мадрид

Президент Реал Мадрид Флорентино Перес проявляет интерес к защитнику Манчестер Сити Йошко Гвардиолу, стремясь решить проблемы в обороне команды. Сообщается, что сам хорватский футболист намерен продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Хотя чемпионы Английской Премьер-лиги не хотят отпускать одну из своих главных звезд, желание игрока может сыграть решающую роль в трансфере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мадридцы планируют фундаментально обновить линию обороны. В списке Флорентино Переса значатся такие имена, как защитник Ливерпуля Ибраима Конате и звезда Интера Дензел Думфрис. Однако, по данным издания АС, Йошко Гвардиол остается одним из самых привлекательных вариантов для «Королевского клуба». Футболист уже сообщил о своей готовности перейти к испанскому гранду.

Кризис травм в составе Реал Мадрид может ускорить этот трансфер. Отсутствие Давида Алабы и Дани Карвахаля, а также физические проблемы Эдера Милитао и Антонио Рюдигера поставили тренерский штаб в сложное положение. Способность Гвардиола надежно играть как в центре, так и на левом фланге обороны, еще больше повышает его ценность.

Манчестер Сити не хочет допускать ослабления команды после ухода Пепа Гвардиолы. Руководство клуба попытается удержать Йошко Гвардиола, предложив ему новый контракт с повышением зарплаты. Однако мечта футболиста надеть белую форму Мадрида, как ожидается, станет серьезным препятствием для английского клуба.

Напомним, что в 2023 году Манчестер Сити купил хорватского защитника у клуба РБ Лейпциг за 90 миллионов евро. Хотя действующий контракт Гвардиола рассчитан до 2028 года, «горожане» могут не удерживать его силой, если Реал Мадрид сделает достойное предложение, а сам футболист потребует ухода.