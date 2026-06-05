Йошко Гвардиол хочет перейти в Реал Мадрид

·88·Спорт
Йошко Гвардиол хочет перейти в Реал Мадрид

Президент Реал Мадрид Флорентино Перес проявляет интерес к защитнику Манчестер Сити Йошко Гвардиолу, стремясь решить проблемы в обороне команды. Сообщается, что сам хорватский футболист намерен продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Хотя чемпионы Английской Премьер-лиги не хотят отпускать одну из своих главных звезд, желание игрока может сыграть решающую роль в трансфере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мадридцы планируют фундаментально обновить линию обороны. В списке Флорентино Переса значатся такие имена, как защитник Ливерпуля Ибраима Конате и звезда Интера Дензел Думфрис. Однако, по данным издания АС, Йошко Гвардиол остается одним из самых привлекательных вариантов для «Королевского клуба». Футболист уже сообщил о своей готовности перейти к испанскому гранду.

Кризис травм в составе Реал Мадрид может ускорить этот трансфер. Отсутствие Давида Алабы и Дани Карвахаля, а также физические проблемы Эдера Милитао и Антонио Рюдигера поставили тренерский штаб в сложное положение. Способность Гвардиола надежно играть как в центре, так и на левом фланге обороны, еще больше повышает его ценность.

Манчестер Сити не хочет допускать ослабления команды после ухода Пепа Гвардиолы. Руководство клуба попытается удержать Йошко Гвардиола, предложив ему новый контракт с повышением зарплаты. Однако мечта футболиста надеть белую форму Мадрида, как ожидается, станет серьезным препятствием для английского клуба.

Напомним, что в 2023 году Манчестер Сити купил хорватского защитника у клуба РБ Лейпциг за 90 миллионов евро. Хотя действующий контракт Гвардиола рассчитан до 2028 года, «горожане» могут не удерживать его силой, если Реал Мадрид сделает достойное предложение, а сам футболист потребует ухода.

Реал МадридМанчестер СитиЙошко ГвардиолТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...Вчера, 16:35Перес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеПерес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеВчера, 16:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»