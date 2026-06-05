«Арсенал» близок к покупке вингера «Лестер Сити»

Лондонский «Арсенал», опередив соперников по Английской Премьер-лиге, находится на пороге подписания контракта с талантливым молодым игроком «Лестер Сити» Джереми Монга. «Канониры» рассматривают 16-летнего вингера как одну из главных целей летнего трансферного окна. Руководство клуба планирует усилить состав, добавив в него лучших молодых талантов страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Те Тимес, «Арсенал» является явным лидером в борьбе за Монга. Вылет «Лестер Сити» в Чемпионшип, где команда заняла 23-е место, ускорил процесс ухода талантливого футболиста из клуба. Джереми Монга дебютировал в матче против «Ньюкасл Юнайтед» в возрасте 15 лет и 271 дня, став третьим самым молодым игроком в истории Английской Премьер-лиги.

Тогдашний тренер Рууд ван Нистелрой высоко оценил потенциал подростка: «Было видно его великолепные качества. Он быстрый вингер с фантастическим талантом. Джереми заслужил эти минуты, и я надеюсь, что в будущем он достигнет еще большего». Микель Артета также является ярым поклонником этого универсального футболиста, выступающего за сборную Англии (до 19 лет).

По информации Те Стандард, трансферная стоимость молодой звезды оценивается в диапазоне от 10 до 15 миллионов фунтов стерлингов. 10 июля, когда Монга исполнится 17 лет, он должен подписать профессиональный контракт с «Лестер Сити», поэтому «Арсенал» стремится завершить сделку до этой даты. Ожидается, что этот трансфер еще больше усилит конкуренцию в линии атаки лондонского клуба.