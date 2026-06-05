Нападающий «Реала» может стать звездой гранда Серии А

·99·Спорт
Нападающий «Реала» может стать звездой гранда Серии А

Талантливый форвард Гонсало Гарсия, оказавшийся на скамейке запасных из-за высокой конкуренции в мадридском «Реале», стоит на пороге резкого поворота в карьере. Вероятность ухода 22-летнего испанского нападающего из «королевского клуба» в летнее трансферное окно растет с каждым часом.

Согласно последним данным известного европейского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, воспитанник мадридцев получил отличную возможность продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Клуб «Комо», сенсационно завершивший прошедший сезон и впервые в истории завоевавший путевку в Лигу чемпионов УЕФА, нацелен усилить линию атаки именно Гарсией. Команда под руководством испанской легенды Сеска Фабрегаса хочет достойно выступить в Европе, добавив в свой состав молодого таланта.

В минувшем сезоне Ла Лиги Гарсия, несмотря на юный возраст, успел провести 30 матчей в составе «Реала». В этих встречах юная звезда шесть раз поразила ворота соперников и записал на свой счет одну голевую передачу.

Переезд футболиста, чья рыночная стоимость авторитетными порталами оценивается в 30 миллионов евро, в Италию, несомненно, откроет новую яркую страницу в его карьере. Ожидается, что этот трансфер будет официально оформлен в ближайшее время.

Гонсало ГарсияРеал МадридКомоСерия АЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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