Раскол в «Баварии»: трансфер Кеннета Айххорна разделил руководство

Между руководством мюнхенской «Баварии» возник серьезный конфликт по поводу трансфера 16-летнего таланта Кеннета Айххорна. Как сообщается в подкасте «Бавария-Инсидер» издания Bild, спортивный департамент клуба и наблюдательный совет не могут прийти к единому мнению относительно суммы расходов на молодого игрока. Об этом пишет Goal.com сообщает .

По данным источников, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд приложили максимум усилий, чтобы привезти этого полузащитника в Мюнхен. Даже перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов была организована специальная встреча с Айххорном. Новый главный тренер команды Винсент Компани также часами беседовал с футболистом, пытаясь убедить его присоединиться к своему проекту.

Однако наблюдательный совет «Баварии» считает общий финансовый пакет трансфера чрезмерно дорогим. Поводом для возражений руководства стали требования агентов футболиста о выплате бонуса за подписание контракта (сигнинг-он фи) в размере 10–11 миллионов евро. Несмотря на то что спортивный департамент выступает за инвестиции, высший совет отказался выделять средства.

В настоящее время ситуация в штаб-квартире на Зебенер-штрассе зашла в тупик. По мнению агентов, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро, и бонусы за такой талант являются естественными. Однако руководство «Баварии» не готово идти на такой большой риск ради 16-летнего игрока.

Пока мюнхенцы могут выйти из гонки, такие клубы, как «Боруссия» Дортмунд, «Байер» Леверкузен и «Ливерпуль», внимательно следят за ситуацией. Если «Бавария» не примет окончательного решения, эти команды готовы заполучить Кеннета Айххорна в свои ряды.