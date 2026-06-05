Крупные перемены в женской команде «Барселоны» и будущее сборной Испании

Если взглянуть на заявку сборной Испании на важный отборочный матч чемпионата мира против Англии, можно заметить доминирование одного клуба: «Барселоны». 11 из 25 футболисток, выбранных Сонией Бомбес, защищают цвета каталонского клуба. Однако этим летом в составе «Барселоны» ожидаются масштабные изменения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В прошлом месяце, после того как подопечные Пере Ромеу разгромили «Лион» со счетом 4:0 в финале Лиги чемпионов и завершили сезон с четырьмя трофеями, было объявлено об уходе трех ключевых игроков. Двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс покидает команду после 14 лет карьеры. Также новые вызовы ждут защитниц Ону Батлье и Мапи Леон. Сальма Парральуэло, оформившая дубль в финале, также может последовать их примеру.

«Барселона» уже сталкивалась с подобными ситуациями. Прошлым летом из-за финансовых ограничений и слабого трансферного окна перспективы команды в Европе ставились под сомнение. Но они дали достойный ответ, в четвертый раз выиграв Лигу чемпионов. Нынешняя ситуация несколько иная, поскольку уходящие футболистки — Путельяс, Леон и Батлье — являются звездами мирового уровня.

Каталонцам пришло время заполнить эту большую пустоту. Клуб годами обновлял состав через академию «Ла Масия» или грамотные трансферы. Тот факт, что мужская команда потратила 69 миллионов фунтов на Энтони Гордона, может свидетельствовать об улучшении финансового положения. Это также даст возможность привлечь новых звезд в женскую команду.

Эти трансферы повлияют не только на клуб, но и непосредственно на миссию сборной Испании по защите титула чемпиона мира 2027 года. Пока «Барселона» теряет своих лидеров, представители нового поколения должны быть готовы взять на себя эту ответственность.