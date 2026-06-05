Флорентино Перес анонсировал трансфер в «Реал Мадрид» за 150 миллионов евро

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес сделал неожиданное заявление о трансферных планах клуба. По его словам, на следующей неделе мадридский клуб официально объявит о трансфере новой звезды за 150 миллионов евро. При этом Перес отверг кандидатуры Эрлинга Холанда и Гарри Кейна, которых многие ожидали увидеть. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Во время выступления в программе Хоризонте президент подчеркнул стабильное финансовое положение клуба. По его словам, во вторник будет сделано крупное предложение топ-клубу уровня Лиги чемпионов. Ожидается, что этот трансфер станет самой дорогой покупкой в истории «Реал Мадрида».

Говоря о трансферах, Перес упомянул имена Жозе Моуринью, Ибрахимы Конате и Дензела Думфриса, однако основное внимание было уделено таинственному игроку за 150 миллионов евро. Эти заявления прозвучали на фоне президентской гонки в клубе и давления со стороны соперника Энрике Рикельме.

На фоне обещаний соперника приобрести Эрлинга Холанда Перес напомнил, что «Реал Мадрид» оценивается Форбес в 10 миллиардов евро. По его словам, «Реал Мадрид» сейчас является самым дорогим и финансово мощным клубом в мире.