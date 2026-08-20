Жозе Моуринью принял тактическое решение для «Реала»...
Жозе Моуринью в «Реале» принял решение о том, какой стиль игры внедрит. По информации Томаса Гонсалеса Мартина, португальский специалист выбрал тактическую схему 4-2-3-1 в качестве основного варианта для команды.
Самое интересное — Моуринью в «Реале» хочет вновь сделать акцент на быстром и прямолинейном футболе, как в свой предыдущий период в клубе.
План Моуринью — 4-2-3-1 и быстрый футбол
По сообщениям, на предсезонных сборах Моуринью опробовал именно схему 4-2-3-1. При этой системе команда действует через атакующего полузащитника и уделяет большое внимание быстрому переходу в контратаку после ошибки соперника. Данные о предсезонных матчах также показывают, что эта схема стала основным вариантом Моуринью.
Стиль игры «Реала» изменится
От нового «Реала» ожидается следующий футбол:
прямолинейные атаки;
короткие и быстрые передачи;
немедленный переход в атаку после получения мяча;
использование свободных зон соперника;
ставка на высокую скорость в контратаках.
Этот стиль напоминает первый период Моуринью в «Реале». В то время мадридцы создавали большие проблемы соперникам благодаря своим очень быстрым контратакам. Наличие большого количества быстрых нападающих в нынешнем составе также может позволить португальскому специалисту вновь наладить такой футбол.
Главная интрига заключается в следующем: сможет ли Моуринью вернуть «Реалу» его прежний быстрый и опасный облик?
Новых трансферов не ожидается
Сам Моуринью также заявил, что доволен нынешним составом и не ожидает приобретения дополнительных игроков. Он рассчитывает работать с имеющимися футболистами и развивать их возможности.
Направление
План Моуринью
Основная схема
4-2-3-1
Стиль игры
Быстрый и прямолинейный
Атаки
Короткие передачи и контратаки
Трансферы
Пока новых приобретений не ожидается
Основная цель
Максимально использовать имеющийся состав
Теперь первый официальный матч покажет всё
Теперь известно, как новый тактический план Моуринью выглядит в теории. Главный вопрос заключается в следующем — насколько эффективно «Реал» сможет применять эту схему в официальных матчах?
В новом сезоне одной из главных интриг для болельщиков «Реала» станет то, как система Моуринью 4-2-3-1 будет работать, особенно с участием звезд атаки.
Как вы считаете, является ли схема Моуринью 4-2-3-1 правильным выбором для «Реала»? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь статьёй с футбольными болельщиками в Telegram и других социальных сетях.
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