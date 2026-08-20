Жозе Моуринью принял тактическое решение для «Реала»...

·2·Спорт
Жозе Моуринью принял тактическое решение для «Реала»...

Жозе Моуринью в «Реале» принял решение о том, какой стиль игры внедрит. По информации Томаса Гонсалеса Мартина, португальский специалист выбрал тактическую схему 4-2-3-1 в качестве основного варианта для команды.

Самое интересное — Моуринью в «Реале» хочет вновь сделать акцент на быстром и прямолинейном футболе, как в свой предыдущий период в клубе.

План Моуринью — 4-2-3-1 и быстрый футбол

По сообщениям, на предсезонных сборах Моуринью опробовал именно схему 4-2-3-1. При этой системе команда действует через атакующего полузащитника и уделяет большое внимание быстрому переходу в контратаку после ошибки соперника. Данные о предсезонных матчах также показывают, что эта схема стала основным вариантом Моуринью.

Стиль игры «Реала» изменится

От нового «Реала» ожидается следующий футбол:

  • прямолинейные атаки;

  • короткие и быстрые передачи;

  • немедленный переход в атаку после получения мяча;

  • использование свободных зон соперника;

  • ставка на высокую скорость в контратаках.

Этот стиль напоминает первый период Моуринью в «Реале». В то время мадридцы создавали большие проблемы соперникам благодаря своим очень быстрым контратакам. Наличие большого количества быстрых нападающих в нынешнем составе также может позволить португальскому специалисту вновь наладить такой футбол.

Главная интрига заключается в следующем: сможет ли Моуринью вернуть «Реалу» его прежний быстрый и опасный облик?

Новых трансферов не ожидается

Сам Моуринью также заявил, что доволен нынешним составом и не ожидает приобретения дополнительных игроков. Он рассчитывает работать с имеющимися футболистами и развивать их возможности.

Направление

План Моуринью

Основная схема

4-2-3-1

Стиль игры

Быстрый и прямолинейный

Атаки

Короткие передачи и контратаки

Трансферы

Пока новых приобретений не ожидается

Основная цель

Максимально использовать имеющийся состав

Теперь первый официальный матч покажет всё

Теперь известно, как новый тактический план Моуринью выглядит в теории. Главный вопрос заключается в следующем — насколько эффективно «Реал» сможет применять эту схему в официальных матчах?

В новом сезоне одной из главных интриг для болельщиков «Реала» станет то, как система Моуринью 4-2-3-1 будет работать, особенно с участием звезд атаки.

Как вы считаете, является ли схема Моуринью 4-2-3-1 правильным выбором для «Реала»? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь статьёй с футбольными болельщиками в Telegram и других социальных сетях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Neftchi»: неожиданная перемена — Хуан Круз Хилл покинул штаб«Neftchi»: неожиданная перемена — Хуан Круз Хилл покинул штабСегодня, 16:38Месси забил свой 922-й гол, «Интер Маями» упустил победуМесси забил свой 922-й гол, «Интер Маями» упустил победуСегодня, 16:35Уесли Со стал победителем престижного Синкуефиелд Куп: Синдаров — на 3-м месте!Уесли Со стал победителем престижного Синкуефиелд Куп: Синдаров — на 3-м месте!Сегодня, 16:30Ювентус рассматривает трансфер Матео РетегиЮвентус рассматривает трансфер Матео РетегиСегодня, 16:18Бернарду Силва готов играть за «Реал Мадрид» вместе с Килианом МбаппеБернарду Силва готов играть за «Реал Мадрид» вместе с Килианом МбаппеСегодня, 15:57Часть акций «Интера» может быть проданаЧасть акций «Интера» может быть проданаСегодня, 15:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения