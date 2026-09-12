«Цель — чемпионство АПЛ!»: Хаби Алонсо пообещал вернуть «Челси» на вершину

·40·Спорт
«Цель — чемпионство АПЛ!»: Хаби Алонсо пообещал вернуть «Челси» на вершину

С началом нового сезона в Английской Премьер-лиге чемпионская гонка вступила в свою самую напряженную фазу. Один из самых талантливых тренеров мира Хаби Алонсо, возглавивший лондонский «Челси» в летнее трансферное окно, объявил о грандиозных и бескомпромиссных планах команды на текущий сезон. Испанский специалист открыто заявил, что «аристократы» будут бороться не просто за попадание в четверку сильнейших, а за чемпионский титул АПЛ и главные трофеи во всех турнирах. Набрав 6 очков в первых 3 турах, команда идет следом за лидером «Манчестер Сити», и сегодня, 12 сентября, проведет очередной важный матч на своем поле. Какую новую победную психологию прививает Хаби Алонсо на «Стэмфорд Бридж», как оцениваются шансы команды на чемпионство и в чем главная интрига состава перед матчем с «Халл Сити»?

«Болельщики должны гордиться нами!»: Громкое заявление Хаби Алонсо

Хаби Алонсо, возглавивший «Челси» перед новым сезоном, в беседе с журналистами продемонстрировал свою бескомпромиссную позицию:

  • «Чемпионство АПЛ и все трофеи»: «Наша цель в этом сезоне — борьба за чемпионство АПЛ и все возможные трофеи», — твердо обозначил амбиции команды испанский главный тренер;

  • Возвращение доверия болельщиков: Алонсо продолжил: «Именно это заставит наших болельщиков гордиться нами», пообещав воплотить в жизнь долгожданные мечты фанатов на трибунах «Стэмфорд Бридж»;

  • Требование максимализма: Тренер поставил приоритетной целью создание команды-бойца, которая будет максимально бороться за каждый турнир, каждый кубок и каждое очко.

Итоги первых 3 туров: 4-е место и 3 очка отставания от «Сити»

Состояние лондонской команды на старте сезона отражено в следующих цифрах:

  • 3 игры — 6 очков: «Синие» под руководством Алонсо сумели набрать 6 очков в первых 3 турах чемпионата;

  • Стабильность в четверке сильнейших: «Челси» сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь в непосредственной близости от группы лидеров;

  • «Манчестер Сити» — дистанция всего в 3 очка: Отставание от лидера чемпионата «горожан» составляет всего одну победу, то есть 3 очка, что делает каждый следующий тур решающей битвой.

Горячий футбол сегодня на «Стэмфорд Бридж»: Старт в 19:00!

В рамках 4-го тура АПЛ подопечные Алонсо пройдут серьезное испытание на своем поле:

  • Соперник — «Халл Сити»: Сегодня, 12 сентября, «Челси» принимает «Халл Сити» на своем стадионе;

  • Время матча: Этот поединок начнется ровно в 19:00 по ташкентскому времени;

  • Требование только победы: Потеря очков дома может позволить конкурентам в чемпионской гонке уйти вперед, поэтому ожидается, что «Челси» с первых минут покажет атакующий и прессингующий футбол.

Приход Хаби Алонсо привнес в лондонский клуб новую тактическую глубину и менталитет победителей. Насколько обоснованы эти большие притязания лондонцев, покажут результаты на поле и сегодняшний матч.

Как вы считаете, сможет ли новый «Челси» под руководством Хаби Алонсо бороться на равных до конца с такими грандами, как «Манчестер Сити» и «Арсенал»? Смогут ли лондонцы одержать уверенную крупную победу в сегодняшнем матче или «Халл Сити» способен преподнести сенсацию? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь аналитикой этого жаркого противостояния в АПЛ со всеми любителями футбола и болельщиками «Челси»!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джахонгир Орозов отыграл 90 минут: «Рубин» возвращается с поля ЦСКА с важным очкомДжахонгир Орозов отыграл 90 минут: «Рубин» возвращается с поля ЦСКА с важным очкомСегодня, 01:03«Сумасшедший камбэк в Риме и дубль за 2 минуты!»: «Милан» ушел от поражения со счета 0:2«Сумасшедший камбэк в Риме и дубль за 2 минуты!»: «Милан» ушел от поражения со счета 0:2Сегодня, 00:57Бехруз Каримов отыграл 90 минут: триллер со счетом 2:2 в матче «Лугано» — «Янг Бойз»Бехруз Каримов отыграл 90 минут: триллер со счетом 2:2 в матче «Лугано» — «Янг Бойз»Сегодня, 00:55Лисандро Мартинес поделился мыслями перед дерби против Эрлинга ХоландаЛисандро Мартинес поделился мыслями перед дерби против Эрлинга ХоландаСегодня, 00:19Лугано объявил стартовый состав на матч против швейцарского гранда Янг БойзЛугано объявил стартовый состав на матч против швейцарского гранда Янг БойзВчера, 21:13Неожиданные потери очков в 4-м туре АПЛ — ничьи на «Энфилде» и «Стэмфорд Бридж»Неожиданные потери очков в 4-м туре АПЛ — ничьи на «Энфилде» и «Стэмфорд Бридж»Вчера, 21:09
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?