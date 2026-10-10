Илон Маск купит «Эвертон»? Ему поступило предложение

·0·Спорт
Илон Маск купит «Эвертон»? Ему поступило предложение

Американского миллиардера Илона Маска призвали приобрести футбольный клуб английской Премьер-лиги «Эвертон». С таким предложением выступил бывший защитник клуба Майкл Болл. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

9 октября Майкл Болл обратился к Илону Маску в социальной сети X, призвав его купить «Эвертон». Он предложил миллиардеру составить конкуренцию Джеффу Безосу, который инвестировал в «Ливерпуль».

Это обращение прозвучало после того, как нынешние владельцы «Эвертона» — The Friedkin Group сообщили, что изучают возможности привлечения новых инвесторов в клуб, включая рассмотрение вероятности продажи контрольного пакета акций. Компания приобрела клуб в декабре 2024 года. В настоящее время в процессе возможной сделки в качестве консультанта участвует инвестиционный банк Moelis & Company.

Стоит отметить, что в августе 2026 года сообщалось о приобретении консорциумом инвесторов, в который также вошел Джефф Безос, 38 процентов акций клуба «Ливерпуль». Таким образом, Майкл Болл призывает Маска присоединиться к конкуренции с другим крупным клубом города путем инвестиций в «Эвертон».

Однако на данный момент нет официальной информации о намерении Илона Маска купить «Эвертон» или о ведении им переговоров с руководством клуба. По этой причине данную новость следует оценивать не как возможную сделку, а как публичное предложение от бывшего футболиста.

Илон МаскЭвертонМайкл БоллДжефф Безос
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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