Соперник Турабека Хабибуллаева по Азиатским играм Нурбек Оралбай выбыл из строя

·48·Спорт
Соперник Турабека Хабибуллаева по Азиатским играм Нурбек Оралбай выбыл из строя

Стало известно, что серебряный призер летних Олимпийских игр «Париж-2024», известный казахстанский мастер кожаной перчатки Нурбек Оралбай получил серьезную травму после Азиатских игр, проходивших в Японии. По информации спортивного журналиста Аслана Каженова, боксер, выступающий в весовой категории до 90 кг, из-за повреждения не сможет принять участие в чемпионате страны.

Спортсмен лично связался с журналистом, прояснил ситуацию и выразил готовность предоставить медицинские документы, чтобы у местных болельщиков не осталось никаких сомнений.

«Серьдечная травма плеча»: заявление Аслана Каженова

Как отмечает журналист, Нурбек Оралбай получил тяжелое повреждение в напряженном бою с узбекским боксером:

  • Детали травмы: «Нурбек сам связался со мной. По его словам, из-за травмы он не сможет выйти на ринг на чемпионате Казахстана. В бескомпромиссном поединке против Турабека Хабибуллаева его плечевая зона получила серьезный ущерб», — пишет Каженов;

  • Открытость и доказательства: С целью положить конец слухам о том, что спортсмен избегает конкуренции, он отметил, что при необходимости готов показать официальное заключение врачей и снимки МРТ;

  • Претензии на лидерство: Оралбай особо подчеркнул, что не боится никакой внутренней конкуренции в своей весовой категории и после выздоровления и возвращения в строй намерен доказать, что он по-прежнему сильнейший боксер в Казахстане.

Узбекско-казахское противостояние на Азиатских играх

В рамках Азиатских игр 2026 года соревнования в весе до 90 килограммов завершились для Нурбека Оралбая неожиданно без медалей:

  • 1/8 финала: Казахстанский мастер кожаной перчатки уверенно начал турнир, победив афганца Силаба Нури со счетом 5:0;

  • Противостояние в четвертьфинале: В нервном поединке за выход в полуфинал и гарантированную медаль ему противостоял представитель Узбекистана Турабек Хабибуллаев. По раздельному решению судей (2:3) победу одержал Хабибуллаев, выбив вице-чемпиона Олимпиады из соревнований;

  • Чемпионство Турабека: Находясь на подъеме после этого боя, молодой узбекистанский боксер победил всех соперников на следующих двух этапах, завоевал золотую медаль Азиатских игр и поднялся на чемпионский пьедестал.

В настоящее время казахстанский боксер продолжает лечение и после полного восстановления готовится взять реванш на новых международных соревнованиях.

Нурбек ОралбайАзиатские игры 2026Чемпионат КазахстанаТурабек Хабибуллаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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