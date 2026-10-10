Соперник Турабека Хабибуллаева по Азиатским играм Нурбек Оралбай выбыл из строя

Стало известно, что серебряный призер летних Олимпийских игр «Париж-2024», известный казахстанский мастер кожаной перчатки Нурбек Оралбай получил серьезную травму после Азиатских игр, проходивших в Японии. По информации спортивного журналиста Аслана Каженова, боксер, выступающий в весовой категории до 90 кг, из-за повреждения не сможет принять участие в чемпионате страны.

Спортсмен лично связался с журналистом, прояснил ситуацию и выразил готовность предоставить медицинские документы, чтобы у местных болельщиков не осталось никаких сомнений.

«Серьдечная травма плеча»: заявление Аслана Каженова

Как отмечает журналист, Нурбек Оралбай получил тяжелое повреждение в напряженном бою с узбекским боксером:

Детали травмы: «Нурбек сам связался со мной. По его словам, из-за травмы он не сможет выйти на ринг на чемпионате Казахстана. В бескомпромиссном поединке против Турабека Хабибуллаева его плечевая зона получила серьезный ущерб», — пишет Каженов;

Открытость и доказательства: С целью положить конец слухам о том, что спортсмен избегает конкуренции, он отметил, что при необходимости готов показать официальное заключение врачей и снимки МРТ;

Претензии на лидерство: Оралбай особо подчеркнул, что не боится никакой внутренней конкуренции в своей весовой категории и после выздоровления и возвращения в строй намерен доказать, что он по-прежнему сильнейший боксер в Казахстане.

Узбекско-казахское противостояние на Азиатских играх

В рамках Азиатских игр 2026 года соревнования в весе до 90 килограммов завершились для Нурбека Оралбая неожиданно без медалей:

1/8 финала: Казахстанский мастер кожаной перчатки уверенно начал турнир, победив афганца Силаба Нури со счетом 5:0;

Противостояние в четвертьфинале: В нервном поединке за выход в полуфинал и гарантированную медаль ему противостоял представитель Узбекистана Турабек Хабибуллаев . По раздельному решению судей (2:3) победу одержал Хабибуллаев, выбив вице-чемпиона Олимпиады из соревнований;

Чемпионство Турабека: Находясь на подъеме после этого боя, молодой узбекистанский боксер победил всех соперников на следующих двух этапах, завоевал золотую медаль Азиатских игр и поднялся на чемпионский пьедестал.

В настоящее время казахстанский боксер продолжает лечение и после полного восстановления готовится взять реванш на новых международных соревнованиях.