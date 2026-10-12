Кто сильнее в матче за шахматную корону между Синдаровым и Гукешем? Анализ российского гроссмейстера

Известный российский гроссмейстер, двукратный претендент на шахматную корону Ян Непомнящий в эксклюзивном интервью авторитетному индийскому изданию Те Хинду поделился важными мыслями о предстоящем историческом противостоянии за звание чемпиона мира.

Ожидается, что поединок между молодым узбекистанским вундеркиндом Жавохиром Синдаровым и индийским талантом Гукешем Доммараджу станет главным событием шахматного мира. Опытный гроссмейстер назвал Синдарова главным фаворитом в предстоящей дуэли, однако предупредил об особом психологическом давлении матчей за корону.

«Это не обычный турнир»: Тяжелая психология формата матча

Ян Непомнящий, исходя из собственного опыта, объяснил, что чемпионские баталии кардинально отличаются от стандартных швейцарских или круговых турниров:

Слабую ошибку трудно исправить: «Матч за звание чемпиона мира совершенно отличается от обычного турнира. В стандартном турнире, если вы плохо проведете одну партию, в следующем туре можно обыграть другого соперника и исправить ситуацию. Здесь же вы изо дня в день сидите лицом к лицу против одного и того же противника», — говорит российский шахматист;

Фактор возраста и нестабильность: «Они оба очень молоды. В таком возрасте спортивная форма может меняться очень быстро», — подчеркнул он.

Кто фаворит? Четкий расчет от Непомнящего

Оценивая шансы в предстоящем чемпионском бою, Непомнящий признал превосходство Жавохира Синдарова:

Соотношение 65 на 35: «Сейчас Синдаров — большой фаворит, но я бы не стал оценивать шансы как 80 на 20. По моему мнению, соотношение 65 на 35 гораздо ближе к истине», — оценил гроссмейстер;

Первая партия — решающий ключ: Непомнящий отдельно остановился на психологическом значении первой игры: «Если Синдаров начнет с победы, он сможет еще больше укрепить свое преимущество. Но если Гукеш начнет удачно, общее течение матча может развернуться совершенно в другую сторону».

Борьба за шахматную корону между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу должна стать решающим событием, определяющим абсолютное лидерство нового поколения в мировых шахматах.