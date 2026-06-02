Заменивший старый An-24 самолет Il-114-300 успешно прошел испытания

·45·Технологии
Заменивший старый An-24 самолет Il-114-300 успешно прошел испытания
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вышла на финальный этап сертификации пассажирского самолета Il-114-300. Как сообщил глава ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС, все испытательные полеты, необходимые для получения сертификата типа, успешно завершены. Об этом сообщает Ixbt.com .

Разработка нового воздушного судна ведется предприятиями госкорпорации «Ростех», в которую входит ОАК. Самолет Il-114-300 является модернизированной версией модели Il-114, созданной в советское время.

С помощью этого проекта ОАК планирует возобновить серийное производство. Ожидается, что новый лайнер заменит на внутренних авиалиниях морально устаревшие самолеты An-24, а также иностранные воздушные суда аналогичного класса.

Ранее самолет прошел дополнительные испытания в арктических условиях, подтвердив свои летно-технические характеристики. Согласно плану, к 2030 году объем производства должен достичь 12 самолетов в год.

Ожидается, что первыми эксплуатантами новой техники станут авиакомпании, работающие в северных регионах, в частности, «Второй Архангельский объединенный авиаотряд».

АвиацияТехнологииIl-114-300СамолетРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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