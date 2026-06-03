В России строится первый частный космодром: проект Спаке Энергй

Российская частная космическая компания Спаке Энергй находится на пороге подписания соглашения о реализации проекта по строительству первого в стране частного космодрома. По словам генерального директора компании Георгия Емелина, достигнуты фундаментальные договоренности о возведении нового космического комплекса, и сейчас идет процесс юридического оформления проекта. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время основное внимание в рамках проекта уделено выбору наиболее подходящей площадки для размещения объекта. Руководство Спаке Энергй проводит регулярные консультации с правительством Приморского края и уполномоченными органами Дальневосточного федерального округа. Местоположение и технические параметры будущего космодрома уточняются в ходе этих переговоров.

После выбора перспективных территорий специалисты приступят к инженерно-геодезическим изысканиям и анализу грунтов. Ожидается, что эти исследования начнутся через одну-две недели после окончательного определения участка. Кроме того, компания рассматривает возможность размещения объекта в специальных экономических зонах при государственной поддержке.

Представители Спаке Энергй подчеркивают, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с государственными структурами для полного соблюдения норм безопасности, экологических и градостроительных требований. Ожидается, что данный частный космодром откроет новую эру в российской космической отрасли и создаст дополнительные возможности для коммерческих запусков.