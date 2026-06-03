Крупнейшие кибератаки и утечки данных 2026 года

Оглядываясь на прошедший период 2026 года, может показаться, что вопросы кибербезопасности остались в тени глобальных войн, климатического кризиса и новых пандемий. Однако кибербезопасность продолжает оставаться важным барометром событий на мировой арене. Ботнеты усиливают цифровые атаки против Запада, а правительства используют данные граждан и инфраструктуру как оружие против собственного населения. В то же время хакеры, движимые финансовой выгодой, продолжают наносить ущерб государственному и частному секторам, требуя крупные выкупы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В США все еще расследуется утечка данных, произошедшая из-за ошибок в процессе реформирования федеральных агентств Департаментом правительственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска. Судьба самых конфиденциальных данных Управления социального обеспечения (ССА) остается неизвестной. По имеющимся данным, DOGE загрузил базу, содержащую номера социального страхования и личные данные почти всех живущих американцев, на незащищенный сторонний сервер. Это может стать крупнейшей кражей данных в истории США.

В Европе ситуация также довольно сложная. Хакерские группы, связанные с Россией, атаковали энергетические системы и системы водоснабжения Польши, Швеции и Норвегии. Электросети и водоочистные сооружения Польши стали мишенями вредоносного ПО, а в Норвегии в результате атаки на плотины было потеряно большое количество воды. Подобные действия гибридной войны выходят за пределы цифрового мира и создают угрозу реальной жизни населения.

Недавно на фоне войны США и Израиля против Ирана поступают предупреждения о возможных атаках иранских хакеров на критическую инфраструктуру США. В частности, частные предприятия водоснабжения остаются наиболее уязвимыми точками, поскольку многие из них не имеют даже базовой защиты кибербезопасности. К середине 2026 года цифровые атаки и гибридные войны продолжают представлять серьезную угрозу глобальной безопасности.