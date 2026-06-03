Несмотря на споры об авторских правах, Suno привлекла 400 млн долларов

·46·Технологии
Несмотря на споры об авторских правах, Suno привлекла 400 млн долларов

Стартап Suno, создающий музыку с помощью искусственного интеллекта, в среду объявил о завершении инвестиционного раунда серии Д на сумму 400 миллионов долларов. После этого финансирования рыночная стоимость компании достигла 5,4 миллиарда долларов. Примечательно, что всего семь месяцев назад Suno оценивалась в 2,45 миллиарда долларов, что свидетельствует о высокой уверенности инвесторов в будущем компании, несмотря на судебные разбирательства. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Юридические проблемы компании довольно серьезны. Suno признала, что обучает свои модели ИИ на песнях, защищенных авторским правом. Хотя представители стартапа считают это соответствующим доктрине «добросовестного использования» (фаир усе), Универсал Мусик Груп (УМГ), Sony и немецкая организация ГЭМА продолжают судебные процессы против компании. Варнер Мусик Груп (ВМГ) же в ноябре подписала с Suno лицензионное соглашение, достигнув договоренности.

Изначально Sony и УМГ обвиняли компанию в несанкционированном использовании 560 произведений. Однако в прошлом месяце звукозаписывающие лейблы расширили свои претензии, заявив, что в процесс обучения без разрешения было вовлечено еще более 61 000 песен. Несмотря на это, число пользователей Suno продолжает расти, а приложение занимает лидирующие позиции в музыкальном разделе App Store.

По данным Биллбоард, пользователи создают на платформе Suno более 7 миллионов песен ежедневно. Новый инвестиционный раунд возглавила Бонд Капитал, также участвовали ИВП, Фореруннер, Унион Square Вентурес и другие крупные фонды. В своем заявлении компания выразила удовлетворение сотрудничеством с представителями индустрии и продюсерами, но не раскрыла конкретных имен.

SunoИскусственный ИнтеллектМузыкаИнвестицииСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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